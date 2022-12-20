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    Страшное ДТП на Урале. Среди погибших — беременная женщина

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    Четыре человека погибли в дорожной аварии на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда в Свердловской области. Об этом 20 декабря пишет E1.RU со ссылкой на региональный минздрав.

    E1.RU

    Авария произошла во вторник днем неподалеку от ОЭЗ «Титановая долина». По предварительным данным ГИБДД, «Лада» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Газелью». В результате погибли четверо, в том числе беременная женщина.

    Одного из пострадавших медики после осмотра отпустили на амбулаторное лечение, второй от госпитализации отказался.

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