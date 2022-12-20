Louis, да не тот. Китайские сумочки с европейскими логотипами не доехали до петербургских модниц

Сотрудники Северо-Западной электронной таможни (СЗЭТ) изъяли партию из 50 контрафактных сумок, которые направлялись в Петербург из Китая. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба СЗТУ.



В декларации, которую заявитель подал на таможенный пост, не говорилось о наличии товарных знаков на продукции. Поддельные логотипы известных брендов обнаружили при досмотре.

