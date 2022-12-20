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    Louis, да не тот. Китайские сумочки с европейскими логотипами не доехали до петербургских модниц

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    Сотрудники Северо-Западной электронной таможни (СЗЭТ) изъяли партию из 50 контрафактных сумок, которые направлялись в Петербург из Китая. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба СЗТУ.

    В декларации, которую заявитель подал на таможенный пост, не говорилось о наличии товарных знаков на продукции. Поддельные логотипы известных брендов обнаружили при досмотре.

    Фото: пресс-служба СЗТУ
    Фото: пресс-служба СЗТУ
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    Обозначения Louis Vuitton и Polo Ralph Lauren смотрелись как настоящие. Там же нашли поддельные сумки, которые воспроизводили дизайн люксового бренда Bottega Veneta. Таможенники связались с представителем правообладателей, который подтвердил, что продукция не имеет отношения к перечисленным модным домам. Он указал на низкое качество логотипов, отсутствие специальной упаковки и цветовое несоответствие. Сумма ущерба — 19 млн руб.

    Северо-Западная электронная таможня возбудила три дела об административных правонарушениях по первой части 14.10 статьи КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака).

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