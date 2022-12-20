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    Объемы продаж GloraX увеличились в два раза по сравнению с прошлым годом

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    По итогам 2022 года федеральный девелопер GloraX в два раза увеличил объем продаж в квадратных метрах относительно прошлого года. Как уточняют в компании, большую роль в этом сыграл вывод нескольких новых проектов.

    Также по итогам года валовая прибыль девелопера увеличилась с 2,1 млрд руб. до 2,2 млрд руб., а рентабельность бизнеса за год выросла с 29% до 39%. Суммарная стоимость портфеля проектов GloraX в 2022 году превысила 40 млрд руб.

    Помимо вывода на рынок трех новых проектов девелопер привлек на бирже 1,5 млрд руб., впервые разместив облигации на бирже.

    Как отметил первый вице-президент GloraX Александр Андрианов, в следующем году компания планирует продолжить искать перспективные земельные участки под строительство жилья и расширяться в регионы с фокусом на запуск масштабных проектов комплексного освоения территории в комфорт-классе.

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