Объемы продаж GloraX увеличились в два раза по сравнению с прошлым годом

По итогам 2022 года федеральный девелопер GloraX в два раза увеличил объем продаж в квадратных метрах относительно прошлого года. Как уточняют в компании, большую роль в этом сыграл вывод нескольких новых проектов.

Также по итогам года валовая прибыль девелопера увеличилась с 2,1 млрд руб. до 2,2 млрд руб., а рентабельность бизнеса за год выросла с 29% до 39%. Суммарная стоимость портфеля проектов GloraX в 2022 году превысила 40 млрд руб.

Помимо вывода на рынок трех новых проектов девелопер привлек на бирже 1,5 млрд руб., впервые разместив облигации на бирже.