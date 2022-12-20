Петербурженку, которую обвиняли в убийстве бабушки, принудительно отправят на психиатрическое лечение

Выборгский райсуд Петербурга отправил на принудительное лечение петербурженку, которую обвиняли в убийстве собственной бабушки. Ей должны оказать «психиатрическую помощь».



На лечение горожанка проследует под конвоем, сообщает 20 декабря Объединенная пресс-служба городских судов. Судя по всему, ей предстоит дорога до Казани: такую «помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением» женщинам оказывают только там.

По версии следствия, 1 октября прошлого года в квартире дома на Сиреневом бульваре девушка несколько раз ударила бабушку ножом, а также тупым предметом по голове — по некоторым данным, это был утюг.