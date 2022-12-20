Суды двух инстанций в Петербурге «распутывали» особенности онлайн-курса по афроплетению

С двойным отказом со стороны судов столкнулась жительница Петербурга, которую не устроил онлайн-курс по афроплетению. Об этом 20 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов города.

По словам женщины, в августе 2021 года она заключила договор на сайте онлайн-школы. Занятия длились весь сентябрь и включали в себя видеолекции и одну онлайн-трансляцию. Когда курс подошёл к концу, истица поняла, что время потрачено впустую: этой технике можно обучиться лишь очно.

Поскольку, по её мнению, занятия были недостаточно информативны, она отправилась в мировой суд. Женщина требовала вернуть ей 14 тыс. руб. по договору, компенсировать моральный вред на 10 тыс. руб. и убытки в размере 9 800 руб., но претензию оставили без удовлетворения. Согласно пунктам заключенного договора, ответчик не гарантировал каких-либо результатов.