    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -10

    1 м/с, ю-в

    761мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd66.35eur70.62

    Суды двух инстанций в Петербурге «распутывали» особенности онлайн-курса по афроплетению

    1243
    1 комментарий

    С двойным отказом со стороны судов столкнулась жительница Петербурга, которую не устроил онлайн-курс по афроплетению. Об этом 20 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    По словам женщины, в августе 2021 года она заключила договор на сайте онлайн-школы. Занятия длились весь сентябрь и включали в себя видеолекции и одну онлайн-трансляцию. Когда курс подошёл к концу, истица поняла, что время потрачено впустую: этой технике можно обучиться лишь очно.

    Поскольку, по её мнению, занятия были недостаточно информативны, она отправилась в мировой суд. Женщина требовала вернуть ей 14 тыс. руб. по договору, компенсировать моральный вред на 10 тыс. руб. и убытки в размере 9 800 руб., но претензию оставили без удовлетворения. Согласно пунктам заключенного договора, ответчик не гарантировал каких-либо результатов.

    «Суд первой инстанции пришёл к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска, поскольку истец была ознакомлена с условиями договора, располагала полной информацией о порядке предоставления услуги и её содержании, все существенные условия договора были понятны истцу при заключении договора, прошла обучение в объёме, заявленном в договоре, при этом отсутствие результата курса не свидетельствует о некачественности оказанной услуги», — говорится в сообщении.

    Суд апелляционной инстанции посчитал этот вывод обоснованным и также отказал петербурженке.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close