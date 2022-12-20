Слишком дорогим вышло для петербурженки свидание в «Диво-острове». Кавалера на час ждут в суде

Разбираться в нелюбви на первом свидании придется петроградскому райсуду, куда поступило дело по статье «Мошенничество» в отношении уроженца Иваново.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 20 декабря, молодой человек познакомился с местной жительницей через сайт знакомств и пригласил её 3 июня на свидание. Встретиться договорились в парке «Диво-остров».



Девушка решила испытать себя на аттракционе «Шейкер», а молодой человек решил остаться в вертикальном положении. И попросил у нее телефон: якобы у него трубка разрядилась, а ему нужно позвонить.

