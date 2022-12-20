Выдержка, достойная 2022-го. В Самарской области водитель равнодушно отреагировал на таран автобусом

Равнодушный водитель, временно пребывавший в статусе пешехода, удивительно спокойно отреагировал на таран автобусом своего автомобиля. Как 20 декабря сообщает tvsamara, выдержку, достойную 2022 года, показал мужчина в самарском городе Кинель.
Видеоролики с ДТП распространились в соцсетях. Как видно на кадрах, водитель рейсового автобуса попытался затормозить, но у него не получилось. Общественный транспорт влетел в легковушку. Пользователи соцсетей предполагают, что во всем виноват гололед.
Водитель же неспешным шагом успевает уйти от тарана и оценивает произошедшее, засунув руки в карманы.