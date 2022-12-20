Профсоюз «Курьер» объявил забастовку в Петербурге и Москве. «Яндекс» опровергает

Профсоюз «Курьер», объединяющий работников сервисов доставки еды, объявил о забастовке в Москве и Петербурге. Первый этап пройдёт с 20 по 25 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале профсоюза. При этом «Яндекс.Еда» считает, что забастовки нет, поскольку во вторник зафиксировано на 12 % больше курьеров в работе сервиса в Москве, чем неделей ранее. «Курьеры и курьерки постоянно сталкиваются с жестокой эксплуатацией, мизерными зарплатами, бесконечными штрафами и полным отсутствием каких-либо трудовых гарантий и прав», — говорится в записи.



Условия труда для курьеров, сказано там, стали более невыносимыми после того, как «Яндекс» стал владельцем сервиса Delivery Club.

Профсоюз предлагает курьерам саботировать работу ресторанов, которые сотрудничают с «Яндексом», за счёт блокировки у касс и создания очередей.



Разносчики требуют введения практики заключения трудовых договоров, возвращения оплаты за заказ в размере 110 рублей, пересмотра жёсткой системы штрафов, дополнительной оплаты при ожидании выдачи заказа у ресторанов дольше 20 минут. Кроме того — возможности добавлять мультизаказы только по согласованию с работником, уменьшить зоны доставки для пеших курьеров до 2 км, а для автомобилистов — до 3,5 км.

