Новогодний Петербург. Куда сходить в ожидании праздника?

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В детстве самым долгожданным событием декабря был утренник с елкой, хороводом и подарками. А вот куда сходить сейчас, если хочется праздника? У нас есть несколько идей, куда стоит отправиться в Петербурге в преддверии Нового года. Сохраняйте и пересылайте друзьям, чтобы не потерять.

Александринский театр Площадь Островского, 6

Фото: предоставлено пресс-службой Tele2 Фото: предоставлено пресс-службой Tele2 Фото: предоставлено пресс-службой Tele2 Поделиться Поделиться





Александринский — старейший драматический театр России. Именно здесь впервые сыграли «Ревизора» и «Чайку». В Александринке можно посмотреть спектакль из Царской ложи, а можно — найти места Пушкина, Достоевского, их расположение известно. Если вам по душе антураж старинного театра с его ярусами, люстрой, роскошным фойе, если вы хотите оказаться в одном из красивейших театральных зданий России — то вам на Историческую сцену. Здесь вы увидите постановки по классическим и современным текстам от самых заметных театральных режиссеров современности. Если же вы настроены на эксперимент, любите разнообразие форм и жанров, то добро пожаловать на Новую сцену — площадку, открытую в 2013 году на набережной реки Фонтанки, 49А. Оператор Tele2 сделал подарок ценителям театрального искусства: промокод на скидку 15%. Специальное предложение действует для всех абонентов компании до 31 января 2023 года. Чтобы им воспользоваться, достаточно зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2», выбрать предложение «Скидка 15% в Александринский театр» и нажать на кнопку «Активировать». Полученный в SMS промокод нужно ввести при покупке билета на репертуарный спектакль на сайте театра. Абонент может получить и активировать не более одного промокода в одну календарную неделю.

Музей современного искусства Эрарта 29-я линия Васильевского острова, 2

Фото: предоставлено пресс-службой Эрарты Фото: предоставлено пресс-службой Эрарты Фото: предоставлено пресс-службой Эрарты Фото: предоставлено пресс-службой Эрарты Фото: предоставлено пресс-службой Эрарты Поделиться Поделиться





Петербург может гордиться тем, что именно здесь находится самый большой частный музей современного искусства. В его названии читается указание на «эру арта». Действительно, пространство на Васильевском открыло новое время в культурной жизни Северной столицы. Яркие фестивали, резонансные выставки российских и зарубежных художников, крупная коллекция работ современных авторов — за все это мы любим Эрарту. Если вы давно здесь не бывали, самое время устроить культпоход.

В предпраздничный месяц в музее можно увидеть сразу десять временных выставок, большинство из которых — совсем новые. Советский киноплакат 1970–80-х годов погрузит в эпоху, когда на большом экране шли фильмы Тарковского, Муратовой, Формана и других культовых авторов. Работы Саши Соколовой (единственного российского художника, принявшего участие в создании анимационного фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент») вернут в лето. Фотографии легендарного кота в очках, добравшегося даже до Таймс-сквер, заставят улыбнуться и добавят в этот мир чуточку уюта.

Кстати, абоненты Tele2 имеют возможность оплатить билет не рублями, а неиспользованными минутами. Пригодятся любые доступные: включенные в тариф, накопленные, перенесенные от другого оператора или купленные на маркете оператора. 800 накопленных минут нужно обменять на билет на сайте оператора или в приложении, затем получить QR-код и использовать его при входе в музей. Код действует только на одно посещение. Впрочем, есть возможность пройти регистрацию в кассах музея и получить годовой проход на выставки без доплат. Как совершить культурный обмен, читайте здесь. Акция действует до 14 июня 2023 года.

Большой каток на Елагином острове Елагин остров, 4Б

Фото: предоставлено пресс-службой Tele2 Фото: предоставлено пресс-службой Tele2 Фото: предоставлено пресс-службой Tele2 Фото: предоставлено пресс-службой Tele2 Фото: предоставлено пресс-службой Tele2 Поделиться Поделиться





Искусственный каток на Елагином — самый большой в Петербурге: 4000 кв. метров льда в красивейшем парке. В оформлении пространства использованы ретро-мотивы: огромная елка украшена расписными игрушками ручной работы, покрыта шатром из гирлянд в «советском» стиле и разноцветных флажков. Для удобства гостей — зона отдыха, фудкорт с согревающими напитками и пышками. Работают гардероб, прокат и заточка коньков, есть тренажеры для катания и защитные комплекты для начинающих фигуристов.

С понедельника по четверг площадка открыта до 21 часа, в пятницу и выходные — до 23 часов. Стоимость катания в дневное и вечернее время составит от 200 до 400 рублей в зависимости от дня недели и времени сеанса. Все посетители катка смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi от Tele2, чтобы поделиться фотографиями, сделанными в фотозоне на входе.

У клиентов Tele2 и здесь преимущества: второй билет на каток им предложат бесплатно. Активировать подарок можно в личном кабинете Tele2 на сайте или в мобильном приложении. Полученный в SMS промокод необходимо будет ввести на сайте парка перед оплатой билета или предъявить его продавцу в кассе катка.

Важно: абонент может получить и активировать только один промокод в неделю.

ООО «Т2 Мобайл», https://spb.tele2.ru/

