Новогодний Петербург. Куда сходить в ожидании праздника?

В детстве самым долгожданным событием декабря был утренник с елкой, хороводом и подарками. А вот куда сходить сейчас, если хочется праздника? У нас есть несколько идей, куда стоит отправиться в Петербурге в преддверии Нового года. Сохраняйте и пересылайте друзьям, чтобы не потерять.
Александринский театр
Площадь Островского, 6
Александринский — старейший драматический театр России. Именно здесь впервые сыграли «Ревизора» и «Чайку». В Александринке можно посмотреть спектакль из Царской ложи, а можно — найти места Пушкина, Достоевского, их расположение известно.
Если вам по душе антураж старинного театра с его ярусами, люстрой, роскошным фойе, если вы хотите оказаться в одном из красивейших театральных зданий России — то вам на Историческую сцену. Здесь вы увидите постановки по классическим и современным текстам от самых заметных театральных режиссеров современности. Если же вы настроены на эксперимент, любите разнообразие форм и жанров, то добро пожаловать на Новую сцену — площадку, открытую в 2013 году на набережной реки Фонтанки, 49А.
Оператор Tele2 сделал подарок ценителям театрального искусства: промокод на скидку 15%. Специальное предложение действует для всех абонентов компании до 31 января 2023 года. Чтобы им воспользоваться, достаточно зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2», выбрать предложение «Скидка 15% в Александринский театр» и нажать на кнопку «Активировать». Полученный в SMS промокод нужно ввести при покупке билета на репертуарный спектакль на сайте театра. Абонент может получить и активировать не более одного промокода в одну календарную неделю.
Музей современного искусства Эрарта
29-я линия Васильевского острова, 2
Петербург может гордиться тем, что именно здесь находится самый большой частный музей современного искусства. В его названии читается указание на «эру арта». Действительно, пространство на Васильевском открыло новое время в культурной жизни Северной столицы. Яркие фестивали, резонансные выставки российских и зарубежных художников, крупная коллекция работ современных авторов — за все это мы любим Эрарту. Если вы давно здесь не бывали, самое время устроить культпоход.
В предпраздничный месяц в музее можно увидеть сразу десять временных выставок, большинство из которых — совсем новые. Советский киноплакат 1970–80-х годов погрузит в эпоху, когда на большом экране шли фильмы Тарковского, Муратовой, Формана и других культовых авторов. Работы Саши Соколовой (единственного российского художника, принявшего участие в создании анимационного фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент») вернут в лето. Фотографии легендарного кота в очках, добравшегося даже до Таймс-сквер, заставят улыбнуться и добавят в этот мир чуточку уюта.
Кстати, абоненты Tele2 имеют возможность оплатить билет не рублями, а неиспользованными минутами. Пригодятся любые доступные: включенные в тариф, накопленные, перенесенные от другого оператора или купленные на маркете оператора. 800 накопленных минут нужно обменять на билет на сайте оператора или в приложении, затем получить QR-код и использовать его при входе в музей. Код действует только на одно посещение. Впрочем, есть возможность пройти регистрацию в кассах музея и получить годовой проход на выставки без доплат. Как совершить культурный обмен, читайте здесь. Акция действует до 14 июня 2023 года.
Большой каток на Елагином острове
Елагин остров, 4Б
Искусственный каток на Елагином — самый большой в Петербурге: 4000 кв. метров льда в красивейшем парке. В оформлении пространства использованы ретро-мотивы: огромная елка украшена расписными игрушками ручной работы, покрыта шатром из гирлянд в «советском» стиле и разноцветных флажков. Для удобства гостей — зона отдыха, фудкорт с согревающими напитками и пышками. Работают гардероб, прокат и заточка коньков, есть тренажеры для катания и защитные комплекты для начинающих фигуристов.
С понедельника по четверг площадка открыта до 21 часа, в пятницу и выходные — до 23 часов. Стоимость катания в дневное и вечернее время составит от 200 до 400 рублей в зависимости от дня недели и времени сеанса. Все посетители катка смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi от Tele2, чтобы поделиться фотографиями, сделанными в фотозоне на входе.
У клиентов Tele2 и здесь преимущества: второй билет на каток им предложат бесплатно. Активировать подарок можно в личном кабинете Tele2 на сайте или в мобильном приложении. Полученный в SMS промокод необходимо будет ввести на сайте парка перед оплатой билета или предъявить его продавцу в кассе катка.
Важно: абонент может получить и активировать только один промокод в неделю.
ООО «Т2 Мобайл», https://spb.tele2.ru/