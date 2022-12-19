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    Дубль Хайруллина помог СКА обыграть «Витязь»

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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя». Встреча проходила 19 декабря в Петербурге.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). За СКА забили Дамир Жафяров (24 минута), Марат Хайруллин (36, 42) и Владислав Цицюра (54). Автором единственной шайбы у «Витязя» стал Александр Яремчук (40).

    После 42 матчей СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующий матч армейцы проведут 21 декабря в Петербурге против ЦСКА.

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