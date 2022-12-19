В Думу внесли законопроект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД России

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает прекращение украинского гражданства у лиц, принятых в гражданство РФ, со дня подачи соответствующего заявления в МВД России. Об этом говорится в документе, опубликованном 19 декабря в думской электронной базе.



«В силу складывающейся политической ситуации граждане Российской Федерации, одновременно имеющие гражданство Украины, лишены возможности выйти из гражданства Украины по не зависящим от них причинам», — сказано в пояснительной записке.



Между тем наличие украинского гражданства мешает этим людям устраиваться в государственные и муниципальные органы, работать в отдельных сферах экономики и учиться в организациях, где предусмотрен допуск к гостайне.

