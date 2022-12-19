В Думу внесли законопроект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД России

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает прекращение украинского гражданства у лиц, принятых в гражданство РФ, со дня подачи соответствующего заявления в МВД России. Об этом говорится в документе, опубликованном 19 декабря в думской электронной базе.
«В силу складывающейся политической ситуации граждане Российской Федерации, одновременно имеющие гражданство Украины, лишены возможности выйти из гражданства Украины по не зависящим от них причинам», — сказано в пояснительной записке.
Между тем наличие украинского гражданства мешает этим людям устраиваться в государственные и муниципальные органы, работать в отдельных сферах экономики и учиться в организациях, где предусмотрен допуск к гостайне.
В случае принятия законопроекта граждане смогут считаться не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД РФ или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в украинском гражданстве.
Однако после этого они обязываются воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины. Сюда входит получение и использование украинского паспорта, а также других документов, которые удостоверяют или указывают на украинское гражданство. Исключением являются те случаи, когда это делается для прекращения украинского гражданства в соответствии с порядком, установленным законодательством Украины. В иных ситуациях МВД РФ составляет отдельное заключение по факту несоблюдения обязательств. Считается, что поданное ранее заявление с этого момента недействительно. Повторно подать его можно только спустя 10 лет.