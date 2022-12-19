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    Роберт Де Ниро чуть не стал жертвой «Гринча». Дом актёра в Нью-Йорке пытались ограбить перед Рождеством

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    1 комментарий

    Знаменитый голливудский актёр Роберт Де Ниро чуть было не стал жертвой реального Гринча — домашнего злоумышленника, который попытался украсть у него рождественские подарки за несколько дней до праздника.

    Как сообщает 19 декабря TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, дом актёра в Нью-Йорке взломали рано утром в понедельник, около 03:30. Злоумышленницей оказалась 30-летняя женщина.

    По данным издания, воровка была поймана с поличным. Полицейские говорят, что она намеревалась украсть подарки с рождественской ёлки. Сам Де Ниро был в этот момент дома с семьей и, услышав шум, спустился вниз, чтобы помешать ей.

    В сообщении отмечается, что «похитительница Рождества» в доме Де Ниро хорошо известна правоохранителям — ранее она уже попадалась на аналогичных преступлениях. Женщину задержали.

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    Комментарии 1

    Brezhnev19 Дек 2022 в 22:18
    Ужас какой!
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