Роберт Де Ниро чуть не стал жертвой «Гринча». Дом актёра в Нью-Йорке пытались ограбить перед Рождеством

Знаменитый голливудский актёр Роберт Де Ниро чуть было не стал жертвой реального Гринча — домашнего злоумышленника, который попытался украсть у него рождественские подарки за несколько дней до праздника.



Как сообщает 19 декабря TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, дом актёра в Нью-Йорке взломали рано утром в понедельник, около 03:30. Злоумышленницей оказалась 30-летняя женщина.



По данным издания, воровка была поймана с поличным. Полицейские говорят, что она намеревалась украсть подарки с рождественской ёлки. Сам Де Ниро был в этот момент дома с семьей и, услышав шум, спустился вниз, чтобы помешать ей.

