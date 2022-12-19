Дорожники Петербурга убирают рынок медотходов. Что это значит?

«Фонтанка» обратила внимание, что подвед Смольного через компанию с участием правительства Петербурга бодро зашел на рынок сжигания медицинских отходов из больниц и поликлиник города. Это настолько же необычно, как и публичный комментарий того, кто проводит эту комбинацию через падение прибыли.

Как сообщает 47news 19 декабря, на рынок транспортировки и утилизации медицинских отходов зашло АО «Автодор». То самое, что занимается уборкой городских дорог и принадлежит комитету имущественных отношений Смольного. Так, в начале декабря «Автодор» взял подряд на оказание в 2023 году «услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов в Институте имени Мечникова». Еще несколько контрактов получены предприятием ранее.

Особенность поведения «Автодора» на торгах — нешуточный демпинг — дорожники падали в цене порой в 8 раз. Таким образом, конечная стоимость услуг у нового игрока кратно отличается от цен большинства других участников рынка.

При этом у «Автодора», конечно, нет своих мощностей для сжигания биоотходов. На подряде работает ОАО «Производственно-технический центр "Спецтранс"» с собственной печью, а это предприятие также с участием города. Возглавляет обе компании один и тот же руководитель — Андрей Исаев. Он на удивление прямо прокомментировал ситуацию.

По его словам, «ПТЦ "Спецтранс"» долго был в кризисе, счета арестованы, а выводить структуры из ямы поручено ему. В комбинации выхода — схема с «Автодором». — Нужно же обеспечение заявки, опыт. Да, мы падаем по цене, работаем без прибыли. Демпинг называется. Штат не раздут, кочегар и подсобные рабочие. И если у нас будет приличный пакет контрактов, то сможем работать в плюс за счет логистики и объёма, — рассказал Исаев. — То есть у вас стратегия на захват рынка? — задали ему вопрос. — А что плохого в том, чтобы государственное предприятие работало? А не «Рога и копыта» всякие, — как показалось, недобро передал он привет оппонентам из бизнеса.