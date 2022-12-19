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    Дорожники Петербурга убирают рынок медотходов. Что это значит?

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    2 комментария

    «Фонтанка» обратила внимание, что подвед Смольного через компанию с участием правительства Петербурга бодро зашел на рынок сжигания медицинских отходов из больниц и поликлиник города. Это настолько же необычно, как и публичный комментарий того, кто проводит эту комбинацию через падение прибыли.

    Как сообщает 47news 19 декабря, на рынок транспортировки и утилизации медицинских отходов зашло АО «Автодор». То самое, что занимается уборкой городских дорог и принадлежит комитету имущественных отношений Смольного. Так, в начале декабря «Автодор» взял подряд на оказание в 2023 году «услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов в Институте имени Мечникова». Еще несколько контрактов получены предприятием ранее.

    Особенность поведения «Автодора» на торгах — нешуточный демпинг — дорожники падали в цене порой в 8 раз. Таким образом, конечная стоимость услуг у нового игрока кратно отличается от цен большинства других участников рынка.

    При этом у «Автодора», конечно, нет своих мощностей для сжигания биоотходов. На подряде работает ОАО «Производственно-технический центр "Спецтранс"» с собственной печью, а это предприятие также с участием города. Возглавляет обе компании один и тот же руководитель — Андрей Исаев. Он на удивление прямо прокомментировал ситуацию.

    По его словам, «ПТЦ "Спецтранс"» долго был в кризисе, счета арестованы, а выводить структуры из ямы поручено ему. В комбинации выхода — схема с «Автодором».

    — Нужно же обеспечение заявки, опыт. Да, мы падаем по цене, работаем без прибыли. Демпинг называется. Штат не раздут, кочегар и подсобные рабочие. И если у нас будет приличный пакет контрактов, то сможем работать в плюс за счет логистики и объёма, — рассказал Исаев.

    — То есть у вас стратегия на захват рынка? — задали ему вопрос.

    — А что плохого в том, чтобы государственное предприятие работало? А не «Рога и копыта» всякие, — как показалось, недобро передал он привет оппонентам из бизнеса.

    По словам Андрея Исаева, когда «Спецтранс» встанет на ноги, нужда в «Автодоре» отпадет.

    О всей новой схеме читайте на 47news в материале «А что плохого в захвате рынка?».

    Речь об эпидемически опасных отходах класса «Б» — биоматериалы, шприцы, пробирки, капельницы, перчатки, вата, бинты, простыни, маски и послеоперационное. Все это из больниц, лабораторий, стоматологий, гинекологий (например, абортивный материал). Город и область генерируют около 7 тысяч тонн в год. Стоимость только госконтрактов в 2022 году — около 150 млн рублей.

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    Комментарии 2

    Coulthard19 Дек 2022 в 20:25
    Ну и статья... Мрак! "Подвед" какой-то... Не позорились бы такое публиковать!
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