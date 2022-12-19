В Кремле прокомментировали вопрос о двухлетней срочной службе: новости о СВО за 19 декабря

О плане увеличения срока службы для ранее заявил подмосковный военком Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 декабря.



Путин рекомендовал раздавать отличившимся в СВО землю в Крыму и Подмосковье Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Подмосковью, Крыму и Севастополю предусмотреть безвозмездную передачу земельных участков отличившимся в СВО. Соответствующее распоряжение глава государства подписал 19 декабря.

Речь идет о «военнослужащих, награжденных государственными наградами за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющихся ветеранами боевых действий», а также о родственниках солдат, погибших в зоне СВО из-за увечья или заболевания.



В Кремле прокомментировали вопрос о двухлетней срочной службе Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможности увеличения срока срочной службы в России до двух лет. По его словам, этот вопрос необходимо задать главе Минобороны Сергею Шойгу.

— Военкомы — это его опция, это не ко мне, — сказал Песков.

О плане увеличения срока службы по призыву до двух лет в интервью телеканалу «Дмитров ТВ» 17 декабря сообщил военком по Дмитрову, Талдому и Дубне, подполковник Михаил Фотин.



— Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года, — сказал военком в интервью.

Позже Минобороны РФ опровергло информацию об увеличении сроков службы в армии по призыву. В ведомстве заявили, что изменять сроки службы в армии в настоящее время не планируется. Кроме того, власти потребовали от «Дмитров ТВ» удалить интервью с военкомом, который заявил о двухлетней службе в армии.



В Кремле заявили об обсуждении с Лукашенко новых целей военной группировки

Владимир Путин сегодня провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Дмитрий Песков заявил, что сообщения о том, что Путин приехал в Минск, чтобы решать вопрос об участии Белоруссии в военных действиях на Украине, являются «глупыми и безосновательными», и уточнил, что новые цели и задачи союзной группировки войск России и Белоруссии лидеры стран обсуждают в текущем режиме.

— Это в оперативном порядке главнокомандующие и армейское руководство вырабатывают, эти цели, — сказал Песков.



В октябре Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о развертывании региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». Начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко сообщил, что в страну прибудут около 170 танков, 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов из России.

В России нарастили производство «Искандеров» Первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что Россия нарастила производство ракетных комплексов «Искандер».



— Он достаточно эффективен, работает очень слаженно, точно и надежно, — подчеркнул Артяков. — Здесь мы должны отметить, что количество этих пусковых установок и боеприпасов увеличили в разы.

По словам Артякова, в 2022 году производство некоторых моделей танков в РФ по сравнению с прошлым годом выросло «в десятки раз», боеприпасов и снарядов — «в десятки и сотни раз».



Ограничения полетов снова продлили Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили в 48-й раз. Теперь — до 27 декабря 2022 года.

По-прежнему ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

