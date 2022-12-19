«Мы сделали хороший рывок». Путин предрек новый рекорд по товарообороту РФ и Белоруссии

Товарооборот между Россией и Белоруссией за 10 месяцев 2022 года вырос на 10%. Вероятно, будет поставлен новый рекорд, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин в Минске.
По его словам, еще до спецоперации на Украине, в 2021 году, взаимный товарооборот России и Белоруссии вырос на треть и составил 38,5 млрд долларов.
«В прошлом году мы сделали очень хороший рывок в развитии торгово-экономических связей. <…> Но за 10 месяцев текущего года товарооборот вырос еще на 10% к базе прошлого года. Если в прошлом году у нас был рекорд, то есть все основания полагать, что в этом году будет новый рекорд и мы преодолеем планку в 40 млрд долларов», — сказал Путин.
Он добавил, что РФ готова развивать атомные проекты в Белоруссии. Также стороны имеют планы по сотрудничеству в космосе.
Президент РФ рассказал, что Белоруссия является не только добрым соседом России, но и союзником, с которым Москва работает на протяжении всех предыдущих десятилетий, с учетом интересов друг друга.