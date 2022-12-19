Новый корпус НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе сдали в эксплуатацию

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод нового корпуса НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Как сообщили в холдинге РСТИ («Росстройинвест»), новый корпус на Будапештской улице сможет принимать до 350 пациентов в сутки.
Четырехэтажный корпус общей площадью 20,6 тыс. кв. м соединен с основным зданием НИИ двухэтажным переходом. Новое здание, построенное ООО «Балтинвестстрой» (входит в холдинг «РСТИ»), предназначено для отделения экстренной медицинской помощи. Здесь восемь операционных, в том числе противошоковые, нейрохирургическая и ангиографическая, четыре палаты реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лучевой диагностики (КТ, МРТ, рентген), экспресс-лаборатории и другие помещения. Вертолетная площадка позволит экстренно доставлять пациентов в операционные приемного покоя. Также проект предполагает учебные комнаты, где в том числе будут обучать с использованием телемедицины.