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    Новый корпус НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе сдали в эксплуатацию

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    Госстройнадзор выдал разрешение на ввод нового корпуса НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Как сообщили в холдинге РСТИ («Росстройинвест»), новый корпус на Будапештской улице сможет принимать до 350 пациентов в сутки.

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    Четырехэтажный корпус общей площадью 20,6 тыс. кв. м соединен с основным зданием НИИ двухэтажным переходом. Новое здание, построенное ООО «Балтинвестстрой» (входит в холдинг «РСТИ»), предназначено для отделения экстренной медицинской помощи. Здесь восемь операционных, в том числе противошоковые, нейрохирургическая и ангиографическая, четыре палаты реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лучевой диагностики (КТ, МРТ, рентген), экспресс-лаборатории и другие помещения. Вертолетная площадка позволит экстренно доставлять пациентов в операционные приемного покоя. Также проект предполагает учебные комнаты, где в том числе будут обучать с использованием телемедицины.

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