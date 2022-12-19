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    В Мурино с нового года начнет работу детская поликлиника. Взрослая пока строится

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    3 комментария

    В январе 2023 года на Воронцовском бульваре в Мурино заработает новая детская поликлиника. Как сообщает ГК «Полис», здание уже передали областной администрации, но впереди еще процедура лицензирования.

    Как отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, в поликлинике будут принимать педиатры и стоматолог, работать процедурный и прививочный кабинеты. При этом для поликлиники продолжат искать специалистов других категорий. Параллельно строится взрослая поликлиника.

    Амбулаторно-поликлиническое учреждение расположено в пристройке к жилому дому с цокольного по третий этаж в ЖК «Мой мир». Поликлиника рассчитана на 100 посещений за смену. Внутри предусмотрены холл, два лифта, лечебные кабинеты, хозяйственно-бытовые и подсобные помещения, на каждом этаже — санузлы, доступные для маломобильных граждан.

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    Комментарии 3

    Hans-Christian19 Дек 2022 в 18:24
    Мне тут году в 17-ом один коллега приезжий из Якутии рассказывал, что я (родившийся в Ленинграде) не шарю, что Мурино это просто рай. Там комфортно, близко к КАД, нет пробок и вообще оптимальное местоположение для покупки жилья 😅😅😅.
    Мы его троллили, спрашивали, что, наверное были ещё варианты покупки на Вознесенском и на Казанской, но он выбрал Мурино 🤣🤣🤣🤣🤣.
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