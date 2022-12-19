В Мурино с нового года начнет работу детская поликлиника. Взрослая пока строится

В январе 2023 года на Воронцовском бульваре в Мурино заработает новая детская поликлиника. Как сообщает ГК «Полис», здание уже передали областной администрации, но впереди еще процедура лицензирования.



Как отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, в поликлинике будут принимать педиатры и стоматолог, работать процедурный и прививочный кабинеты. При этом для поликлиники продолжат искать специалистов других категорий. Параллельно строится взрослая поликлиника.

