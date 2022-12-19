Чудеса в сквере Финансистов. Неизвестный меценат осветил Суворовский бесплатно. Но заявление в прокуратуру написано

Фото: Вероника Алексеева Поделиться Поделиться





Чиновники провели конкурс на освещение открытого осенью сквера Финансистов на Суворовском проспекте. Подрядчик нашелся, приехал на место и обнаружил, что неведомый благодетель уже выполнил все работы. Заказчик разводит руками: проводится расследование, он не знает, кто поставил и зажег фонари.

Подрядчик же обратился с заявлением в полицию, а 14 декабря — в прокуратуру с жалобой на бездействие правоохранительных органов, так как из МВД фирме ответ не поступил, а заодно и в антимонопольную службу.

В октябре на Суворовском проспекте торжественно открыли свежеблагоустроенный сквер Финансистов. Об этом событии у себя на сайте отчитался Смольный и рассказали несколько городских СМИ. На открытии присутствовали «финансовый» вице-губернатор Алексей Корабельников, из Москвы приехал замминистра финансов России Алексей Лавров, которые на пару поработали над посадкой дерева в сквере. Присутствовали и чиновники из сферы благоустройства.

Как описывает итоги благоустройства сайт городской администрации: «После обновления в сквере появились пешеходные дорожки, удобные скамейки и современное освещение. Помимо молодых гортензий, парковых роз и других кустарников радовать петербуржцев будет и необычное для городских скверов дерево — груша. Саженец в сквере появился неслучайно. Именно это дерево было изображено на фамильном гербе рода графа Алексея Ивановича Васильева — первого в истории России министра финансов». Сквер не стал бы «героем» этого материала, если бы история с благоустройством не имела продолжения. 7 ноября подведомственный комитету по благоустройству ГКУ «Центр комплексного благоустройства» опубликовал две госзакупки. Подрядчику предстояло провести работы по освещению сквера на 2,95 и почти 3 млн рублей. Победила компания «Фактор Лайт», и 21 ноября были заключены контракты.



«Работы по освещению делятся на два этапа: в рамках первого ставятся закладные, в рамках второго — только верхушки опор. Одно без другого по большому счету бессмысленно. Мы выиграли с небольшим снижением. Там был второй участник, но кто конкретно — не знаем», — рассказала «Фонтанке» адвокат СПБ ГКА Вероника Алексеева, представляющая интересы компании «Фактор Лайт».



«Должно было быть как: мы с подрядчиком по благоустройству одновременно делаем свои работы. Потому что в контрактах на освещение нет благоустройства, то есть кабели прокладываются, но за ними ничего не восстанавливается», — добавила адвокат.



По словам представителя подрядчика, спустя несколько дней после победы в конкурсе позвонил представитель ЦКБ Роман Сапижак, пригласил на встречу гендиректора компании и якобы рассказал, что все работы по факту уже выполнены. «Говорит: ну вы, наверное, в курсе, что работы выполнены? А мы не в курсе, мы готовились к выполнению работ, собирали информацию по стоимости материала, планировали закупать и все прочее. Едем смотреть — ну да, действительно, все работы выполнены, все горит, все стоит», — пояснила Алексеева.



Впрочем, чтобы убедиться в правдивости — освещение и правда работает, — даже не надо ездить на место: фото с фонарями размещены на сайте Смольного.



Фото: gov.spb.ru Фото: gov.spb.ru Фото: gov.spb.ru Фото: gov.spb.ru Фото: gov.spb.ru Фото: gov.spb.ru Фото: gov.spb.ru Поделиться Поделиться





Дальше началось интересное. Подрядчик, конечно, обратился за разъяснениями к заказчику. В ЦКБ фирме ответили (документ есть в распоряжении редакции): «Проводится служебная проверка». «Самое интересное, что ЦКБ до сих пор не знает, кем проведены работы, и проводит какое-то расследование по этому поводу», — говорит Вероника.



В компании высказали предположение, что осветить сквер мог предыдущий подрядчик, ООО «Принцип Ново», с которым по итогам конкурса в июне был заключен контракт на 15 млн рублей на благоустройство. Однако это может оказаться не так.

«С точки зрения права мы полагаем, что контракт хоть и подписан, но не заключен, потому что отсутствует его предмет. Поэтому будем взыскивать убытки. Миллиона полтора, пока так посчитали», — пояснила Вероника.

Редакция попросила пролить свет на происходящее замглавы «Центра комплексного благоустройства» Романа Сапижака. Он не смог рассказать, что за неведомый меценат осветил сквер, но подчеркнул, что это оборудование не стоит на балансе города. «Ни по одному из госконтрактов, заключенных в ЦКБ или иным органом власти, это освещение не проходило и не оплачивалось, — добавил он. — Мы очень надеялись, что подрядчик, который выиграл конкурс, официально нам подтвердит происхождение освещения в соответствии с проектом». По версии Романа Сапижака, по контракту фирма должна была демонтировать существующее освещение и установить новое по проекту «Ленсвета». Также Сапижак рассказал, что компания «Принцип Ново» точно не занималась освещением сквера. «Фонтанка» направила запрос в комитет по благоустройству.



В «Фактор Лайте» подтвердили, что работы по демонтажу были включены в контракт, но уточнили, что оборудование, которое предстояло демонтировать по документам, не соответствует тому, что сейчас стоит в сквере. Судя по информации из «Яндекс-Панорам», демонтировать предлагалось освещение, которое висело когда-то над зеленым пространством до его последнего благоустройства и превращения в сквер Финансистов. Компания тем временем уже подала уведомление об одностороннем расторжении контракта.

Справка:

ООО «Фактор Лайт» с 2018 года заключило 17 госконтрактов на сумму чуть более 45 млн рублей. По данным СПАРК, единственным владельцем и гендиректором компании является Алексей Федюкович.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

