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    В московской коммуналке нашли мумию. Соседи 14 лет боялись зайти в ту самую комнату

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    1 комментарий

    Мумифицированное тело мужчины обнаружили на северо-западе Москвы. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

    Труп москвича 1954 года рождения нашли вечером 17 декабря в коммунальной квартире на улице Берзарина. По словам соседей, они не видели мужчину с 2008 года, но зайти в его комнату не решались. Известно, что он жил один и с родственниками не общался.

    Следователи проводят проверку. Для установления причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

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    Комментарии 1

    Cashmare19 Дек 2022 в 15:40
    запашок никому не мешал? или там такой контингент, что запашок вполне себе традиционный?
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