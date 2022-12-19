В московской коммуналке нашли мумию. Соседи 14 лет боялись зайти в ту самую комнату

Мумифицированное тело мужчины обнаружили на северо-западе Москвы. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.
Труп москвича 1954 года рождения нашли вечером 17 декабря в коммунальной квартире на улице Берзарина. По словам соседей, они не видели мужчину с 2008 года, но зайти в его комнату не решались. Известно, что он жил один и с родственниками не общался.
Следователи проводят проверку. Для установления причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза.