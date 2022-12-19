Из России теперь можно отправлять переводы в риалах в Иран

Первым из российских банков, который запустил переводы в иранских риалах, стал ВТБ. Таким образом, количество стран, в которые можно осуществлять переводы, выросло до десяти.
«Для нас трансграничные переводы стали одним из ключевых проектов года, — отметил Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ. — Мы предложили своим клиентам сразу несколько инструментов для совершения переводов за рубеж, причем в самые разные страны, которых на сегодняшний день уже 10. Объем переведенных средств к концу года может превысить 20 млрд рублей».
Он отметил, что с учетом укрепления деловых связей, роста экономического сотрудничества и развития туризма переводы в Иран должны быть востребованы. В следующем году банк планирует так же активно развивать альтернативные расчеты с дружественными странами и удвоить их число.
Как отметили в банке, максимальная сумма одной операции составляет 20 млн рублей, но при этом в месяц можно переводить не больше $1 млн (в эквиваленте). Для этого нужно открыть счет в риалах. Переводы осуществляются в адрес как физических, так и юридических лиц по реквизитам счета. Кроме того, ВТБ завершает тестирование сервиса системы быстрых платежей (СБП) для трансграничных переводов и готовится запустить ее сразу после решения ЦБ.