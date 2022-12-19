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    Россиянка добилась компенсации за неудавшееся путешествие в Канаду. Её не пустили на самолёт в Петербурге

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    6 комментариев

    Судебные приставы взыскали с авиакомпании компенсацию морального вреда в пользу жительницы Екатеринбурга, которая не смогла улететь в Канаду сложным маршрутом. Проблемы возникли в Петербурге. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба городского ГУ ФССП.

    Известно, что гражданка купила билеты для перелёта, который подразумевал несколько пересадок — в Северной столице и Лондоне, конечным пунктом был Ванкувер. Добравшись из уральского города до Петербурга, она столкнулась с неприятной неожиданностью — перед посадкой на самолёт до Англии у неё потребовали визу, которая на тот момент была не нужна: у женщины было право на безвизовый трансфер.

    После этого она несколько раз обращалась к перевозчику с требованием разобраться и даже предлагала авиакомпании урегулировать конфликт в мирном порядке, но та отказывалась от диалога.

    «Путешественнице удалось выиграть суд и получить от авиакомпании денежные средства за авиабилеты в размере более 50 тысяч рублей. Вскоре она обратилась за взысканием компенсации морального вреда в суд, который снова ее поддержал», — добавили в пресс-службе.

    Компенсация морального вреда за неудавшееся путешествие была оценена судом в 15 тысяч рублей. Вскоре необходимая сумма была отправлена взыскательнице.

    По данным «Фонтанки», ответчиком выступает АО «Авиакомпания «Россия». Судя по всему, перелёт состоялся больше трёх лет назад — иск гражданки зарегистрирован в Московском райсуде Петербурга летом 2019 года, заседание откладывали семь раз.

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    Комментарии 6

    26086062119 Дек 2022 в 15:54
    Ужасная авиакомпания, помню плед у них попросил, так чуть за борт не выкинули, нипаложена плед на дневном рейсе, даже если билет на него стоит вдвое дороже чем на Люфтганзу, того же маршрута.
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