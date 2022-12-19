Россиянка добилась компенсации за неудавшееся путешествие в Канаду. Её не пустили на самолёт в Петербурге

Судебные приставы взыскали с авиакомпании компенсацию морального вреда в пользу жительницы Екатеринбурга, которая не смогла улететь в Канаду сложным маршрутом. Проблемы возникли в Петербурге. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба городского ГУ ФССП.

Известно, что гражданка купила билеты для перелёта, который подразумевал несколько пересадок — в Северной столице и Лондоне, конечным пунктом был Ванкувер. Добравшись из уральского города до Петербурга, она столкнулась с неприятной неожиданностью — перед посадкой на самолёт до Англии у неё потребовали визу, которая на тот момент была не нужна: у женщины было право на безвизовый трансфер.