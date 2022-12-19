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    Глава Минцифры: Часть отечественных процессоров застряли на зарубежных заводах

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    В нынешнем году количество поставленных устройств с российскими процессорами могло бы быть значительно больше. Однако часть заказанных российских процессоров «Эльбрус» и «Байкал» застряли на зарубежных заводах, где их производят. Об этом 19 декабря рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, передает РБК.

    «Интеллектуальные права и разработка все российские, но исходя из топологических норм, таких производств в России у нас пока нет, и все заказывалось на зарубежных заводах», — объяснил он.

    В настоящее время процессоры «Эльбрус» и «Байкал» производятся на Тайване.

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    Комментарии 10

    HomerMP19 Дек 2022 в 14:01
    Триумф импортозамещения.
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