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    В Петербурге самолёт в Казань провожала полиция. Он улетел с опозданием и потерями

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    Рейс авиакомпании «Победа» не смог с первой попытки вылететь из Пулково. Пока командир готовился к старту, на борту бунтовал пассажир. Вместо Казани он попал в объятия полицейских, стало известно «Фонтанке» 19 декабря.

    Фото:
    flightradar24.com
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    В петербургском аэропорту накануне задержался рейс DP547, отправление которого было назначено на половину шестого часа вечера. Спонсором полуторачасового ожидания стал беспокойный пассажир, проигнорировавший требование застегнуть ремни на местах «согласно купленным билетам».

    «После отправления воздушного судна с места стоянки поступила информация о наличии на борту деструктивного пассажира. Он отказывался занимать место в салоне. Предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в АК «Победа».

    Самолёт вернулся на стоянку, недовольного местом пассажира сняли с борта сотрудники полиции. В Казань рейс улетел без него в начале восьмого часа вечера.

    Фото:
    flightradar24.com

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    Комментарии 1

    BorisN19 Дек 2022 в 13:05
    На ходу пока не высаживают
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