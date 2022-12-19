Из-за турбулентности в самолёте, летевшем на Гавайи, пострадали более 30 человек, есть «тяжёлые»

Как минимум 36 человек пострадали, когда самолёт Airbus А330 авиакомпании Hawaiian Airlines попал в зону турбулентности. Об этом 19 декабря сообщает CNN.



Воздушное судно в воскресенье следовало из Финикса (штат Аризона) в Гонолулу (штат Гавайи). За 15–30 минут до посадки началась турбулентность. «Это было похоже на свободное падение», — рассказала Джейси Хайата-Ано. По её словам, она поднялась в воздух, в кресле её удержал только пристёгнутый ремень безопасности. В 10:50 по местному времени (23:50 мск) борт приземлился в аэропорту Гонолулу.

