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    Из-за турбулентности в самолёте, летевшем на Гавайи, пострадали более 30 человек, есть «тяжёлые»

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    2 комментария

    Как минимум 36 человек пострадали, когда самолёт Airbus А330 авиакомпании Hawaiian Airlines попал в зону турбулентности. Об этом 19 декабря сообщает CNN.

    Воздушное судно в воскресенье следовало из Финикса (штат Аризона) в Гонолулу (штат Гавайи). За 15–30 минут до посадки началась турбулентность. «Это было похоже на свободное падение», — рассказала Джейси Хайата-Ано. По её словам, она поднялась в воздух, в кресле её удержал только пристёгнутый ремень безопасности. В 10:50 по местному времени (23:50 мск) борт приземлился в аэропорту Гонолулу.

    20 человек, в том числе 14-месячный ребенок, были доставлены в отделение неотложной помощи. У них серьезные травмы головы, рваные раны, кровоподтёки и потери сознания. 11 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Нескольким пассажирам и членам экипажа с мелкими травмами медицинскую помощь оказали в аэропорту. Среди пострадавших — три члена экипажа.

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    Комментарии 2

    BorisN19 Дек 2022 в 13:24
    У нас, вроде, болтанка называется ?
    Слава богу, что самолёт не развалился.
    Стюардессы, наверное, сильно пострадали
    И ребёнка жалко :(
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