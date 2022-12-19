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    В Сургуте хоккеиста подростковой команды на матче ранили коньком в шею и экстренно повезли на операцию

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    2 комментария

    В Сургуте вратаря подростковой хоккейной команды «Метеор-Сигнал» экстренно прооперировали после матча в воскресенье, 18 декабря. Голкиперу один из игроков попал коньком по шее. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Алексей Добровольский.

    @aadobrovolskii/Telegram

    Подростку на льду оказали экстренную помощь врач и фельдшер. Спортсмена срочно доставили в травмцентр на скорой помощи.

    «Между скорой помощью и больницами округа установлена связь в режиме реального времени. Пока везут пациента, врачи в больнице уже владеют всей необходимой информацией о нём, в том числе нужно ли готовить операционную», — рассказал Добровольский в своем Telegram-канале.

    К приезду скорой врачи уже были готовы к операции.

    «Сейчас, после операции, мальчик в ясном сознании, состояние стабильное тяжелое, лечение продолжается в отделении реанимации», — добавил директор регионального депздрава.

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    Комментарии 2

    Наталия П19 Дек 2022 в 13:09
    а где был защитный щиток на шее? история с маларчук видимо ничему не научила
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