Вкусная помощь. «Клуб добряков» проводит в Петербурге предновогоднюю благотворительную акцию

Благотворительный фонд «Клуб добряков» совместно с известными ресторанными сетями проводит в Петербурге предновогоднюю благотворительную акцию «Доброе сердце».



Средства, собранные в ходе акции, будут направлены на поддержку подопечных фонда. В частности, помощь требуется маленькому Кириллу Фёдорову.



«У мальчика ДЦП, и ему необходима операция по удлинению укороченных мышц на ногах. С её помощью Кирилл сможет сделать свои первые самостоятельные шаги», — рассказали в фонде.



Стать участником акции просто: нужно лишь посетить ресторан и заказать специальный «добрый» десерт. Подробности можно узнать в официальной группе фонда в соцсети.

