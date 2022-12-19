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    Вкусная помощь. «Клуб добряков» проводит в Петербурге предновогоднюю благотворительную акцию

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    Благотворительный фонд «Клуб добряков» совместно с известными ресторанными сетями проводит в Петербурге предновогоднюю благотворительную акцию «Доброе сердце».

    Средства, собранные в ходе акции, будут направлены на поддержку подопечных фонда. В частности, помощь требуется маленькому Кириллу Фёдорову.

    «У мальчика ДЦП, и ему необходима операция по удлинению укороченных мышц на ногах. С её помощью Кирилл сможет сделать свои первые самостоятельные шаги», — рассказали в фонде.

    Стать участником акции просто: нужно лишь посетить ресторан и заказать специальный «добрый» десерт. Подробности можно узнать в официальной группе фонда в соцсети.

    В «Клубе добряков» также сообщили, что с начала акции, которая началась в начале декабря, уже собрано 695 042 руб. Продлится она до конца года.

    «Клуб добряков» ведёт свою историю с 2013 года — он вырос из личного профиля в соцсети журналистки и пиарщицы Маши Субанты. Фонд официально был зарегистрирован в 2017 году. Организация оказывает поддержку взрослым и детям с тяжёлыми заболеваниями и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. На сегодняшний день фонд насчитывает 61 волонтёрское отделение в городах России и ближнего зарубежья.

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