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    Водитель устроил огненное шоу на заправке в Воронеже. Ему не хватало света

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    7 комментариев

    Случайное фаер-шоу произошло на автозаправке в Воронеже. Мужчина наклонился к горловине бензобака, мгновение — и дверь машины уже в огне. Видеозапись 19 декабря расходится в социальных сетях.

    По данным местных СМИ, это случилось на АЗС «Роснефть» на Московском проспекте, 84. Дата на регистраторе — 15 декабря. Воспламенение могло произойти после того, как мужчина решил подсветить бензобак зажигалкой.

    Как сообщает РИА «Воронеж», ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МЧС, в пожарную охрану сигнала о возгорании не поступало.

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    Комментарии 7

    Читатель №1536219 Дек 2022 в 12:57
    Если человек умер - это надолго, а если дурак - то навсегда. :)
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