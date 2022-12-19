Водитель устроил огненное шоу на заправке в Воронеже. Ему не хватало света

Случайное фаер-шоу произошло на автозаправке в Воронеже. Мужчина наклонился к горловине бензобака, мгновение — и дверь машины уже в огне. Видеозапись 19 декабря расходится в социальных сетях.
По данным местных СМИ, это случилось на АЗС «Роснефть» на Московском проспекте, 84. Дата на регистраторе — 15 декабря. Воспламенение могло произойти после того, как мужчина решил подсветить бензобак зажигалкой.
Как сообщает РИА «Воронеж», ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МЧС, в пожарную охрану сигнала о возгорании не поступало.