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    Вертолёт в Магаданской области при посадке задел наземный объект и загорелся

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    4 комментария
    Фото: СУ СК по Магаданской области
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    Вертолёт Ми-8 утром 19 декабря совершил аварийную посадку в Магаданской области. Пострадал один человек.

    Как сообщает областное СУ СК в своём телеграм-канале, инцидент произошёл в 11:30 по местному времени в районе посёлка Тахтоямск. Вертолёт следовал из Магадана-13 в Тахтоямск и при посадке столкнулся с наземным объектом, опрокинулся и вспыхнул. На борту было три члена экипажа, один из них пострадал. На кадрах управления видно, какие серьёзные повреждения получило воздушное судно.

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    Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»). На место выдвинулась следственно-оперативная группа.

    Фото: СУ СК по Магаданской области

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    Комментарии 4

    Ершистый старикашка19 Дек 2022 в 12:02
    на районе, на Магадане. Это сленг.
    +1−1
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