Вертолёт в Магаданской области при посадке задел наземный объект и загорелся

Вертолёт Ми-8 утром 19 декабря совершил аварийную посадку в Магаданской области. Пострадал один человек.
Как сообщает областное СУ СК в своём телеграм-канале, инцидент произошёл в 11:30 по местному времени в районе посёлка Тахтоямск. Вертолёт следовал из Магадана-13 в Тахтоямск и при посадке столкнулся с наземным объектом, опрокинулся и вспыхнул. На борту было три члена экипажа, один из них пострадал. На кадрах управления видно, какие серьёзные повреждения получило воздушное судно.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»). На место выдвинулась следственно-оперативная группа.