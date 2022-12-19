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    Всё как у людей. Кинологи обувают служебных собак в сапожки

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    8 комментариев

    Дорожные реагенты, бензин, осколки стекла — города немилостивы к братьям нашим меньшим. Чтобы защитить любимые лапки от воздействия агрессивной среды во время прогулок, можно надевать на них бахилы. Так советуют в пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.

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    Чтобы животное могло отдохнуть и не заболеть, предлагают брать с собой коврик и стелить его в холодных местах. Воплощение рекомендаций в действие демонстрирует пёс на шлейке, которого обули в крошечные зимние ботинки.

    «Так делают кинологи в Санкт-Петербурге, где служебные собаки помогают военнослужащим специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии обеспечивать общественную безопасность», — подытожили в пресс-службе.

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    Комментарии 8

    Шилишпер19 Дек 2022 в 12:12
    почему эти т.н. защитники-герои всегда ходят в масках, скрывающих лицо?
    +4−1
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