Всё как у людей. Кинологи обувают служебных собак в сапожки

Дорожные реагенты, бензин, осколки стекла — города немилостивы к братьям нашим меньшим. Чтобы защитить любимые лапки от воздействия агрессивной среды во время прогулок, можно надевать на них бахилы. Так советуют в пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.
Чтобы животное могло отдохнуть и не заболеть, предлагают брать с собой коврик и стелить его в холодных местах. Воплощение рекомендаций в действие демонстрирует пёс на шлейке, которого обули в крошечные зимние ботинки.
«Так делают кинологи в Санкт-Петербурге, где служебные собаки помогают военнослужащим специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии обеспечивать общественную безопасность», — подытожили в пресс-службе.