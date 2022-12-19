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    Спутанность сознания и тахикардия. В Сиднее госпитализировали более 60 человек после употребления шпината

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    В больницы Сиднея более 160 человек обратились из-за отравления шпинатом, 62 пострадавших госпитализировали. Об этом 19 декабря сообщило министерство здравоохранения штата Южный Уэльс, передает ТАСС.

    К медикам обращаются пострадавшие после употребления шпината с симптомами галлюцинации, спутанности сознания и тахикардии. Как стало известно, необычный шпинат попал в несколько видов продуктов, наборы для приготовления салатов и полуфабрикаты.

    Компания Riviera Farms уже отозвала свой свежий шпинат с прилавков. Оказалось, что в зелени оказались листья галлюциногенных растений.

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    Комментарии 2

    Guddd-Head19 Дек 2022 в 11:04
    Норм) 🤪
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