Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода перед Новым годом

В ближайшие дни в Петербурге ожидается не только снег, но и дождь. А ближе к Новому году придёт мороз. Прогноз погоды дал 19 декабря в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.
Нынешняя оттепель пришла к нам вместе с атмосферным фронтом с запада. Ночью температура даже превысила плюс 1 градус и днём останется слабоположительной, но без осадков. Завтра же снова похолодает — «под влиянием барического гребня с юга».
А с середины недели снова ожидается оттепель, которая задержится уже на несколько дней. Западный ветер принесёт не только тепло, но и осадки — дождь и мокрый снег.
«Конечно, не очень приятна такая погода, но надо напомнить, что и в прошлом году в Санкт-Петербурге в середине декабря была продолжительная оттепель, которая существенно на последующей погоде не сказалась. Вот и в этом году после нескольких дней положительных температур в городе снова наступит зимняя морозная погода», — резюмирует Колесов.