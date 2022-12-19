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    Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода перед Новым годом

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    1 комментарий
    Установка ели на Дворцовой площади 7 декабря
    Установка ели на Дворцовой площади 7 декабряФото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    В ближайшие дни в Петербурге ожидается не только снег, но и дождь. А ближе к Новому году придёт мороз. Прогноз погоды дал 19 декабря в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

    Нынешняя оттепель пришла к нам вместе с атмосферным фронтом с запада. Ночью температура даже превысила плюс 1 градус и днём останется слабоположительной, но без осадков. Завтра же снова похолодает — «под влиянием барического гребня с юга».

    А с середины недели снова ожидается оттепель, которая задержится уже на несколько дней. Западный ветер принесёт не только тепло, но и осадки — дождь и мокрый снег.

    «Конечно, не очень приятна такая погода, но надо напомнить, что и в прошлом году в Санкт-Петербурге в середине декабря была продолжительная оттепель, которая существенно на последующей погоде не сказалась. Вот и в этом году после нескольких дней положительных температур в городе снова наступит зимняя морозная погода», — резюмирует Колесов.

    Установка ели на Дворцовой площади 7 декабря
    Установка ели на Дворцовой площади 7 декабряФото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    Гарик123419 Дек 2022 в 11:04
    Пускай морозы идут в геропу. Там они сейчас нужнее!
    А нам- тепло подавай!!!
    +0−1
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