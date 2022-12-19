Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода перед Новым годом

В ближайшие дни в Петербурге ожидается не только снег, но и дождь. А ближе к Новому году придёт мороз. Прогноз погоды дал 19 декабря в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.



Нынешняя оттепель пришла к нам вместе с атмосферным фронтом с запада. Ночью температура даже превысила плюс 1 градус и днём останется слабоположительной, но без осадков. Завтра же снова похолодает — «под влиянием барического гребня с юга».

