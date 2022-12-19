Маскировались под квартиры. В центре Петербурга нашли четыре подпольных казино

Силовики обнаружили в центре Петербурга четыре покерных клуба, которые размещались в обычных квартирах. Их работа прекращена. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба Главка.
Любители азартных игр собирались на улице Моисеенко, 5, на набережной реки Фонтанки, 5/2, на Кирочной улице, 24 и на Маяковского, 14. Во время обысков там насчитали четыре стола для покера. Кроме того, нашли специальные карты и наборы фишек, а по последнему адресу — ещё и восемь игроков. Оборудование изъяли, а горожан доставили в полицию.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Возбуждено уголовное дело по третьей части 171.2 статьи УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Персонал заведений доставили в следствие.