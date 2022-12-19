Бывший топ-менеджер петербургских парковок должен будет вернуть в бюджет почти полтора миллиона. Они прошли мимо кассы

Смольнинский районный суд обязал бывшего начальника управления контроля эксплуатации и технического обслуживания парковок ЦУП вернуть в бюджет почти полтора миллиона. Его подчиненные собирали деньги с автовладельцев без чеков и отдавали их начальнику.



Как сообщает 19 декабря прокуратура Санкт-Петербурга, фигурант признан виновным в покушении на мошенничество и в мошенничестве. В 2017 году он поручил подчиненным без оформления кассовых чеков взимать плату за пользование парковками на Прудовой улице и в Предпортовом проезде, а выручку отдавать ему. Прокурор Центрального района подал иск о взыскании с Бакулина 1,3 млн рублей, иск удовлетворен.

