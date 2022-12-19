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    Бывший топ-менеджер петербургских парковок должен будет вернуть в бюджет почти полтора миллиона. Они прошли мимо кассы

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    Смольнинский районный суд обязал бывшего начальника управления контроля эксплуатации и технического обслуживания парковок ЦУП вернуть в бюджет почти полтора миллиона. Его подчиненные собирали деньги с автовладельцев без чеков и отдавали их начальнику.

    Как сообщает 19 декабря прокуратура Санкт-Петербурга, фигурант признан виновным в покушении на мошенничество и в мошенничестве. В 2017 году он поручил подчиненным без оформления кассовых чеков взимать плату за пользование парковками на Прудовой улице и в Предпортовом проезде, а выручку отдавать ему. Прокурор Центрального района подал иск о взыскании с Бакулина 1,3 млн рублей, иск удовлетворен.

    Судя по всему, речь идет о Сергее Коршунове, осужденном еще в 2020 году. Только за одно лето парковка на Прудовой улице принесла ему 700 тысяч, а задержан Коршунов был при передаче ему очередного транша. Подробнее о том, как работала схема, читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 9

    funtanka19 Дек 2022 в 11:12
    Остапа понесло
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