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    «Ъ»: Власти задумались о создании российского разработчика видеоигр под названием «Росгейм»

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    24 комментария

    Российское правительство обсуждает создание отечественного разработчика и издателя видеоигр — на его развитие может потребоваться до 50 млрд долларов. Об этом 19 декабря сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы совещания по поддержке видеоигровой индустрии.

    Правительство приступило к обсуждению нового федерального проекта «Игровая индустрия будущего». Предполагается, что несколько участников рынка создадут новую структуру — «Росгейм». Она нужна для «восстановления и стабилизации отрасли, разработки и издания игр». Для «Росгейма» предполагается несколько сценариев.

    Так, «стабилизационный» предусматривает восстановление отрасли и выход России в топ-20 стран по разработке видеоигр. В этом варианте нужно 7 млрд долларов до 2030 года.

    Также есть «амбициозный» — в нем предусматривается «отраслевой прорыв» и 20 млрд долларов. Суть этого сценария не раскрывается.

    Кроме того, рассматривается и «лидерский» сценарий, который потребует 50 млрд долларов. Предполагается, что к 2030 году российские игровые студии смогут конкурировать с мировыми лидерами. Государство при этом сможет использовать российские видеоигры как «инструмент мягкой силы» за рубежом.

    Источник «Ъ», знакомый с деталями совещания, пояснил, что планируется создание «русского Electronic Arts», который займется выпуском «высококлассных российских игр».

    Куратором федерального проекта издание называет вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

    Electronic Arts — один из крупнейших в мире издателей игр, издавал FIFA, Battlefield, Need for Speed, The Sims.

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    Комментарии 24

    triton197719 Дек 2022 в 11:23
    Позитивное в своей основе начало (судя по предыдущим комментам геймеров на Фонтанке немного)). Другой вопрос насколько продуктивны в творческом отношении будут результаты. В Штатах и в Европе пресловутой "мягкой пропагандой" свои идейки в молодежной компо-среде пропихивают чуть ли не с начала 80-х)
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