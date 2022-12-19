«Ъ»: Власти задумались о создании российского разработчика видеоигр под названием «Росгейм»

Российское правительство обсуждает создание отечественного разработчика и издателя видеоигр — на его развитие может потребоваться до 50 млрд долларов. Об этом 19 декабря сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы совещания по поддержке видеоигровой индустрии.
Правительство приступило к обсуждению нового федерального проекта «Игровая индустрия будущего». Предполагается, что несколько участников рынка создадут новую структуру — «Росгейм». Она нужна для «восстановления и стабилизации отрасли, разработки и издания игр». Для «Росгейма» предполагается несколько сценариев.
Так, «стабилизационный» предусматривает восстановление отрасли и выход России в топ-20 стран по разработке видеоигр. В этом варианте нужно 7 млрд долларов до 2030 года.
Также есть «амбициозный» — в нем предусматривается «отраслевой прорыв» и 20 млрд долларов. Суть этого сценария не раскрывается.
Кроме того, рассматривается и «лидерский» сценарий, который потребует 50 млрд долларов. Предполагается, что к 2030 году российские игровые студии смогут конкурировать с мировыми лидерами. Государство при этом сможет использовать российские видеоигры как «инструмент мягкой силы» за рубежом.
Источник «Ъ», знакомый с деталями совещания, пояснил, что планируется создание «русского Electronic Arts», который займется выпуском «высококлассных российских игр».
Куратором федерального проекта издание называет вице-премьера Дмитрия Чернышенко.