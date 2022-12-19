«Ъ»: Власти задумались о создании российского разработчика видеоигр под названием «Росгейм»

Российское правительство обсуждает создание отечественного разработчика и издателя видеоигр — на его развитие может потребоваться до 50 млрд долларов. Об этом 19 декабря сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы совещания по поддержке видеоигровой индустрии.

Правительство приступило к обсуждению нового федерального проекта «Игровая индустрия будущего». Предполагается, что несколько участников рынка создадут новую структуру — «Росгейм». Она нужна для «восстановления и стабилизации отрасли, разработки и издания игр». Для «Росгейма» предполагается несколько сценариев.