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    Вода и ветер накренили судно с сотней моряков. Военный корабль Таиланда затонул у берегов Сиамского залива

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    В Сиамском заливе в 32 километрах от берега затонул корабль ВМС Таиланда. В понедельник, 19 декабря, спасатели на кораблях и вертолетах достают из воды моряков. Об этом сообщает APnews.

    Фото: Соцсети ВМФ Таиланда
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    Вечером в воскресенье у корвета HTMS Sukhothai возникли трудности в работе с электрической системы из-за сильного ветра и морской воды, которая попала внутрь. На место происшествия прибыли три фрегата и два вертолета с мобильным насосными установки. Однако из-за сильного ветра они не смогла удалить воду с судна.

    Соцсети ВМФ Таиланда

    Соцсети ВМФ Таиланда

    Как известно к утру понедельника, спасены 75 моряков, еще 31 — находятся в воде.

    Фото: Соцсети ВМФ Таиланда
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    Фото: Соцсети ВМФ Таиланда
    Фото: Соцсети ВМФ Таиланда

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