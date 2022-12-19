Вода и ветер накренили судно с сотней моряков. Военный корабль Таиланда затонул у берегов Сиамского залива

В Сиамском заливе в 32 километрах от берега затонул корабль ВМС Таиланда. В понедельник, 19 декабря, спасатели на кораблях и вертолетах достают из воды моряков. Об этом сообщает APnews.
Вечером в воскресенье у корвета HTMS Sukhothai возникли трудности в работе с электрической системы из-за сильного ветра и морской воды, которая попала внутрь. На место происшествия прибыли три фрегата и два вертолета с мобильным насосными установки. Однако из-за сильного ветра они не смогла удалить воду с судна.
Соцсети ВМФ Таиланда
Соцсети ВМФ Таиланда
Как известно к утру понедельника, спасены 75 моряков, еще 31 — находятся в воде.