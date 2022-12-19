Экс-премьер СССР предложил способ воссоздания Союза

Невозможно воссоздать Советский Союз в том виде, в котором он существовал, но есть способ объединить бывшие советские республики. Об этом рассказал председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, передает 19 декабря РИА Новости.
«В том виде, в котором существовал СССР, воссоздать его невозможно. Но надо стараться быть близко к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы», — заявил он агентству.
По мнению Рыжкова, снова объединить государства на постсоветском пространстве возможно по принципу Европейского союза и только на новых условиях.
Также экс-премьер Советского Союза добавил, что прежний формат существования СССР не надо копировать буквально. «Государство — это живой организм, оно развивается, оно стареет, оно болеет, периодически им надо заниматься <…> Не должно стоять всё на месте, должно двигаться», — добавил Рыжков.