Экс-премьер СССР предложил способ воссоздания Союза

Невозможно воссоздать Советский Союз в том виде, в котором он существовал, но есть способ объединить бывшие советские республики. Об этом рассказал председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, передает 19 декабря РИА Новости.





«В том виде, в котором существовал СССР, воссоздать его невозможно. Но надо стараться быть близко к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы», — заявил он агентству.

По мнению Рыжкова, снова объединить государства на постсоветском пространстве возможно по принципу Европейского союза и только на новых условиях.