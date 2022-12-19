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    Экс-премьер СССР предложил способ воссоздания Союза

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    4 комментария

    Невозможно воссоздать Советский Союз в том виде, в котором он существовал, но есть способ объединить бывшие советские республики. Об этом рассказал председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, передает 19 декабря РИА Новости.


    «В том виде, в котором существовал СССР, воссоздать его невозможно. Но надо стараться быть близко к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы», — заявил он агентству.

    По мнению Рыжкова, снова объединить государства на постсоветском пространстве возможно по принципу Европейского союза и только на новых условиях.

    Также экс-премьер Советского Союза добавил, что прежний формат существования СССР не надо копировать буквально. «Государство — это живой организм, оно развивается, оно стареет, оно болеет, периодически им надо заниматься <…> Не должно стоять всё на месте, должно двигаться», — добавил Рыжков.

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    Комментарии 4

    Zet19 Дек 2022 в 08:19
    Плачущий большевик жив ещё...
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