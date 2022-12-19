На набережной Обводного канала водитель «Ниссана» пробил ограждение, потерял колесо и исчез

Странная авария произошла вечером на Обводном канале в Петербурге в ночь на 19 декабря. Водитель на «Ниссане», выезжая с Бумажной улицы, решил проигнорировать правила дорожного движения и водоналивные барьеры, выставленные рабочими.
Автомобиль рванул через трамвайные пути, по дороге потеряв колесо, после чего вылетел на встречную полосу и уткнулся носом в поребрик. Как рассказал «Фонтанке» один из очевидцев, люди, находящиеся в салоне, скрылись с места ДТП. На Обводном остались недоумевающие водители, в этом месте из-за дорожных работ движение одностороннее.
«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.