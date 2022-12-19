    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, сильный снег

    Ощущается как -6

    3 м/с, ю-з

    764мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd64.61eur68.78

    На набережной Обводного канала водитель «Ниссана» пробил ограждение, потерял колесо и исчез

    2888
    4 комментария

    Странная авария произошла вечером на Обводном канале в Петербурге в ночь на 19 декабря. Водитель на «Ниссане», выезжая с Бумажной улицы, решил проигнорировать правила дорожного движения и водоналивные барьеры, выставленные рабочими.

    Автомобиль рванул через трамвайные пути, по дороге потеряв колесо, после чего вылетел на встречную полосу и уткнулся носом в поребрик. Как рассказал «Фонтанке» один из очевидцев, люди, находящиеся в салоне, скрылись с места ДТП. На Обводном остались недоумевающие водители, в этом месте из-за дорожных работ движение одностороннее.

    «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    MidNightWoodpecker19 Дек 2022 в 00:57
    "Надо меньше пить"(С)
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close