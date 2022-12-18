Депутата Госдумы Пирога не пустили на самолет из Петербурга и приставили охрану

Депутат Государственной Думы, член высшего собрания «Единой России» и профессиональный боксер Дмитрий Пирог не смог вечером 18 декабря улететь в Москву. Причина прозаичная — Пирог якобы выпил лишнего, поэтому никто не рискнул сажать его в самолет.



Пассажира аккуратно вынесли из зоны полета и посадили в кресло. А так как Пирог обладает парламентским иммунитетом, полиция к нему претензий не имела. Лишь приставила одного сотрудника охранять депутата от самого себя. Мало ли что. Теперь перед сотрудниками аэропорта и правоохранительных органов стоит непростая задача — отыскать того, кто мог бы вывезти и обогреть Пирога. Иначе стоять рядом с ним придется до утра.