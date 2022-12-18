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    Депутата Госдумы Пирога не пустили на самолет из Петербурга и приставили охрану

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    12 комментариев

    Депутат Государственной Думы, член высшего собрания «Единой России» и профессиональный боксер Дмитрий Пирог не смог вечером 18 декабря улететь в Москву. Причина прозаичная — Пирог якобы выпил лишнего, поэтому никто не рискнул сажать его в самолет.

    Пассажира аккуратно вынесли из зоны полета и посадили в кресло. А так как Пирог обладает парламентским иммунитетом, полиция к нему претензий не имела. Лишь приставила одного сотрудника охранять депутата от самого себя. Мало ли что. Теперь перед сотрудниками аэропорта и правоохранительных органов стоит непростая задача — отыскать того, кто мог бы вывезти и обогреть Пирога. Иначе стоять рядом с ним придется до утра.

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    Комментарии 12

    Slava_Rossii219 Дек 2022 в 00:20
    "Единая Россия" должна ответить перед обществом и избирателями за то, что доверила мандат такому человеку.
    Напиваться до беспамятства на людях - это позор для депутата.
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