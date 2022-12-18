Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира впервые с 1986 года

Победой сборной Аргентины завершился финал чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре против Франции. Встреча проходила 18 декабря в Дохе.



В основное время забили Лионель Месси (23-я минута — с пенальти) и Анхель Ди Мария (36). Французы на это ответили двумя голами Килиан Мбаппе (80 — с пенальти, 81). Основное время завершилось со счетом 2:2. В экстра-тайме после гола Месси вышла вперед Аргентина. Но Мбаппе следом оформил хет-трик и сравнял.

В серии пенальти точнее оказались аргентинцы. Для сборной Аргентины это третья победа на чемпионатах мира в истории. В предыдущий раз они выигрывали в 1978 и 1986 годах.