    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    2 м/с, южн

    766мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd64.61eur68.78

    Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира впервые с 1986 года

    3144
    11 комментариев

    Победой сборной Аргентины завершился финал чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре против Франции. Встреча проходила 18 декабря в Дохе.

    В основное время забили Лионель Месси (23-я минута — с пенальти) и Анхель Ди Мария (36). Французы на это ответили двумя голами Килиан Мбаппе (80 — с пенальти, 81). Основное время завершилось со счетом 2:2. В экстра-тайме после гола Месси вышла вперед Аргентина. Но Мбаппе следом оформил хет-трик и сравнял.

    В серии пенальти точнее оказались аргентинцы. Для сборной Аргентины это третья победа на чемпионатах мира в истории. В предыдущий раз они выигрывали в 1978 и 1986 годах.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК23
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    Yuri_SPb18 Дек 2022 в 22:00
    Рад за Аргентину! Представляю, какие у них народные гуляния, учитываю популярность футбола в Латинской Америке.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close