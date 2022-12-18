Следователя в Подмосковье могут посадить на 20 лет из-за взяток и ботинок. Обвинение успело обзавестись потомством, а подсудимый предстал феодалом

Гособвинение просит посадить на 20 лет бывшего прокурора и следователя Константина Томбулова. С ним по делу проходят еще 11 фигурантов, в анамнезе взятки, растрата, мошенничество и вымогательство.

О главном итоге прений сторон по делу Томбулова и его 11 подельников 18 декабря пишет «Коммерсантъ». Пока слушается дело, судьбы основных действующих в процессе лиц несколько изменились — прокурор сходила в декрет и родила ребенка, судья Ирина Пантела получила повышение — теперь она председатель Домодедовского горсуда Подмосковья, — но сначала надо покончить с делом экс-следователя.

Обвинение просит для Томбулова 20 лет колонии и 362 миллиона рублей штрафа. Другие фигуранты тоже могут получить реальные сроки, от 6 до 12, и также существенные штрафы.

Суд также арестовал имущество Томбулова и его близких, всего на сумму более 750 миллионов. Большая часть активов это земельные участки, в материалах дела есть информация о 249 объектах. Томбулову вменяют эпизод с вымогательством у крестного его ребенка — якобы люди экс-следователя требовали дань с фитнес-клуба. Другой эпизод — растрата партии обуви, которую владелец оценил в 50 миллионов. Ботинки были вещдоками, но каким-то образом все же попали на прилавки. Защита отмечала, что часть обуви была контрафактной, а другая вообще непригодна для носки по санитарным нормам, так что как минимум завышен ущерб, а как максимум — ботинки попали на прилавки из-за бизнесменов, у которых они были на ответственном хранении.