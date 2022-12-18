Как Электропоезд Рижский проложил дорогу «Сапсану»

Семнадцатого декабря в России отметили День высоких скоростей. Дата приурочена к запуску поездов «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Москвой в 2009 году. К этому дню Музей железных дорог России провел встречу железнодорожников, заставших в эксплуатации другой скоростной поезд — полностью отечественный ЭР200 — Электропоезд Рижский, скорость конструкционная 200 км/час.

Фото: Валентин Хухлаев / Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться





Машина в 2023 году готовится отметить полувековой юбилей: ее сборка завершилась в конце 1973 года, однако есть и иной подход к летосчислению — годом рождения состава можно считать год первого его выхода за ворота завода. Это событие произошло 15 января 1974 года. Появление ЭР200 было настолько значимым событием, что его стилизованное изображение применялось везде, где только можно: от упаковок сахара-рафинада, предлагаемого пассажирам в поездах, и почтовых марок до эмблемы железнодорожного профсоюза.



Прежде чем перейти к рассказу об ЭР200, небольшой технический ликбез. Весь подвижной состав, предназначенный для перевозки пассажиров, можно разделить на два класса — вагоны локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Что такое локомотивная тяга, ясно из названия. Моторвагонный подвижной состав — это привычные нам электрички, дизель-поезда и вагоны метро. Все оборудование размещено под вагоном и на его крыше, а салоны, в том числе головных вагонов, отданы пассажирам. Развитие скоростного движения в мире двигалось в обоих направлениях, Советский же Союз решил начать самостоятельное движение по скоростному пути с моторвагонного подвижного состава. Работа над проектом отечественного скоростного поезда была начата в 1967 году, завершена в 1969-м. Всего было построено два состава и несколько запасных вагонов, в том числе два головных. Этот запас позволил незадолго до окончания эпохи ЭР200 сформировать в деповских условиях три состава.



— Рижский завод — вагоностроительный, поэтому ничего иного нам поручить не могли, это было решение ЦНИИ МПС СССР, — вспоминает в беседе с корреспондентом «Фонтанки» Всеволод Коровкин, заместитель главного конструктора завода в годы постройки состава. — Моторвагонный состав за счет распределения моторных вагонов по всей длине оказывает меньшее воздействие на путь, чем локомотив, тянущий за собой вагоны. На ЭР200 моторными вагонами были все, кроме головных, и работали они попарно, образуя двухвагонную секцию. Мы применили тяговый привод с коллекторными двигателями и реостатным пуском, как на обычных электричках, но с импульсно-тиристорным регулированием — оно позволило сделать мягче переходы между тяговыми позициями. Поезд, помимо того, что должен быть скоростным, ведь должен быть еще и комфортным. Комфорту способствовало и то, что между вагонами мы применили не обычные автосцепки, а беззазорные сцепные устройства — так мы избежали больших продольно-динамических реакций при разгоне и торможении.



Для облегчения состава мы построили его из алюминиевого сплава. Раньше наш завод алюминиевые кузова не варил, технологию пришлось осваивать с нуля. Вторая сложность — строительство ЭР200 шло параллельно со строительством обычных электричек со стальными кузовами, в тех же цехах. Уже в России, на этапе проектирования поезда «Сокол», мы также решили варить его из алюминия. Точно такими же были размеры и поперечное сечение кузова.

— Первый состав выкатился из заводских ворот 15 января 1974 года, а в твердый график встал только 1 марта 1984-го. Почему испытания шли так долго?



— Не совсем так. Пассажиров мы начали возить в 1979-м. Повозим-повозим, выявим замечания, отставим машину на доработку. После доработки — снова в поезда, снова замечания, снова доработка. Мы же абсолютно все делали впервые, поэтому просчитать, как поведет себя тот или иной узел при движении со скоростью 200км/час, было сложно. Например, проблема, которой мы никак не ожидали, была связана с туалетами. Мы взяли пример с авиации, применив накопительные баки с обогревом. Расчет был на то, что к нашим вагонам будет подъезжать специальный автомобиль и откачивать содержимое баков, как это делается на самолетах. Однако в жизни все оказалось иначе. К путям, где стоял наш состав, автомобиль подъехать мог не всегда. В конце концов все это оборудование было демонтировано и поставлены самые обычные туалеты со сливной трубой на улицу. Для того времени это было приемлемое решение, хоть и являлось шагом назад.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал SsVMedia

— Сегодня говорят об импортозамещении и технологическом суверенитете нашей страны. ЭР200 — это, наоборот, полностью отечественная разработка, создавал которую весь Советский Союз. Ну хоть одна деталь была на составе импортная?

— Была. Как раз одна. Кофеварки тогда в СССР никто не производил, а в баре они должны были стоять. Закупили, по-моему, венгерские.

ЭР200 соединял две столицы четверть века, с 1984 по 2009 год. Сначала один состав, в 1991 году на подмогу ему Рига построила второй. Всего раз в неделю — туда и обратно. Потом — развал Союза, после которого о строительстве последующих составов ЭР200 никто уже не заикался. Несколько лет один из составов ЭР200 ходил от Санкт-Петербурга до Новгорода. На рубеже веков из запасных головных вагонов и вагонов первых двух составов был собран третий состав ЭР200. В графике поезда стояли шесть раз в неделю. Машины эксплуатировались фактически на износ, так как для полноценного ремонта банально не было времени. Всем было понятно, что дни ЭР200 сочтены, но четкого понимания, какая машина должна заменить «Эрку» — так ласково называли железнодорожники этот поезд, — не было. Гораздо более остро стоял другой вопрос — чем заменить выбывающие по сроку службы обычные электрички, ибо Рижский завод уже находился в стадии агонии, предшествующей его полной ликвидации. В 1993 году на Торжокском вагоностроительном заводе начато строительство электричек по рижским чертежам с применением российского оборудования, в том же году по аналогичному пути пошел и Демиховский машиностроительный завод.



В девяностые Россия силами ЦКБ морской техники «Рубин» разработала поезд ЭС250 «Сокол», но времена сменились, и такой вольности со сроками, как было в период разработки ЭР200, уже не было. На кону стояло наличие скоростного движения на моторвагонном подвижном составе в принципе.

В 2001 году опытный экземпляр «Сокола» был построен, и в нем, как и в ЭР200, все было впервые. Настоящим прорывом для России стало применение асинхронного тягового привода. Однако стать эпохой, подобно тому, как это случилось с ЭР200, «Соколу» было не суждено. Все имевшие отношение к этому проекту утверждают, что он был вполне реализуемым и жизнеспособным. Увы, воля министра путей сообщения Геннадия Фадеева была иной: проект свернуть, заключить контракт с «Сименсом» о постройке для России высокоскоростных поездов «Сапсан». Как знать, если бы не это решение, то и День высоких скоростей в России отмечался бы совсем в другую дату. Кстати, уже знакомый нам Всеволод Коровкин предложил перенести этот праздник на 1 марта — это день запуска ЭР200 в постоянную эксплуатацию.



Сергей Вершинин, специально для «Фонтанки.ру»

