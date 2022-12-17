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    В Саратове машина сбила женщину с двумя детьми

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    Три человека пострадали в дорожной аварии в Саратове. Об этом 17 декабря сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.

    ДТП произошло около восьми вечера на перекрестке Лунной и Одесской улиц. Легковушка сбила 36-летнюю женщину и двоих детей.

    Мальчика 4,5 лет и 2-летнюю девочку госпитализировали, у обоих закрытая черепно-мозговая травма. Женщина отделалась ушибом, ей оказали помощь на месте.

    Местные СМИ со ссылкой на ГИБДД пишут, что за рулем Renault Logan был 35-летний мужчина. Он сбил мать и двух ее детей.

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