В Саратове машина сбила женщину с двумя детьми

Три человека пострадали в дорожной аварии в Саратове. Об этом 17 декабря сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.



ДТП произошло около восьми вечера на перекрестке Лунной и Одесской улиц. Легковушка сбила 36-летнюю женщину и двоих детей.



Мальчика 4,5 лет и 2-летнюю девочку госпитализировали, у обоих закрытая черепно-мозговая травма. Женщина отделалась ушибом, ей оказали помощь на месте.



Местные СМИ со ссылкой на ГИБДД пишут, что за рулем Renault Logan был 35-летний мужчина. Он сбил мать и двух ее детей.

