Минобороны впервые опубликовало кадры с Путиным в штабе спецоперации: новости СВО за 17 декабря

Путин посетил объединенный штаб родов войск Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться





Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО

Kremlin.ru

— Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Также в штабе спецоперации Путин заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.

Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться





На встрече присутствовали Сергей Шойгу, Сергей Суровикин Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться





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