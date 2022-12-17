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    Минобороны впервые опубликовало кадры с Путиным в штабе спецоперации: новости СВО за 17 декабря

    Что произошло за последние сутки

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    6 комментариев
    Путин посетил объединенный штаб родов войск
    Путин посетил объединенный штаб родов войскФото: Kremlin.ru
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    24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО

    Kremlin.ru

    — Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими, — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Также в штабе спецоперации Путин заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.

    Фото: Kremlin.ru
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    На встрече присутствовали Сергей Шойгу, Сергей Суровикин
    На встрече присутствовали Сергей Шойгу, Сергей СуровикинФото: Kremlin.ru
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    Новые санкции

    Евросоюз ввел санкции против Роскомнадзора, а также ряда российских организаций, политиков и деятелей культуры.

    В список вошли:

    • представители организации «Русское имперское движение», клуб «Русич» и Союз добровольцев Донбасса;
    • семь российских губернаторов, в том числе Московской, Нижегородской, Новосибирской, Астраханской областей;
    • Борис Корчевников, Марина Ким, Григорий Лепс, Дмитрий Пучков, Никита Михалков;
    • дочери Рамзана Кадырова — Айшат и Карина;
    • Московский кредитный банк, Всероссийский банк развития регионов и Дальневосточного банка.

    Увеличится ли срок срочной службы?

    Военный комиссар Дмитрова, Дубны и Талдома Михаил Фотин неожиданно выступил с заявлением, что призванные весной 2023 года солдаты срочной службы якобы будут служить полтора года, а с осени 2023 года — уже 2 года. Однако вскоре это заявление опровергли в Минобороны.

    — Статьей 38 Федерального закона установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев. В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается, — заявил военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.

    Затяжной конфликт

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил предположения, что Россия готовится к затяжному конфликту с Украиной. По его мнению, Путин готовится «проводить новые наступления».

    В Белоруссии создадут отряды из военнослужащих запаса

    С целью борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями во всех подразделениях внутренних войск Белоруссии создадут отряды из военнослужащих запаса. Об этом сообщили в МВД страны.

    Одно из таких формирований уже создано при части 3214 в Минске. Отряд получил название «Смерч».

    «Немного мира» на Рождество

    Папа Римский Франциск сообщил, что хотел бы получить на Рождество «немного мира» в качестве подарка.


    — Немного мира. Сколько в мире войн! Та, которая на Украине, касается нас больше всего, но давайте вспомним Мьянму, Йемен, Сирию, где они воюют уже тринадцать лет, — сказал понтифик в разговоре с испанской газетой ABC.

    Путин посетил объединенный штаб родов войск
    Путин посетил объединенный штаб родов войскФото: Kremlin.ru
    Фото: Kremlin.ru
    На встрече присутствовали Сергей Шойгу, Сергей Суровикин
    На встрече присутствовали Сергей Шойгу, Сергей СуровикинФото: Kremlin.ru

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    Комментарии 6

    ПАТИОТ17 Дек 2022 в 22:15
    а царь то не настоящий !😡
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