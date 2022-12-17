Скончался Валерий Белов, бывший тренер Кости Цзю и Александра Поветкина

В возрасте 75 лет ушел из жизни заслуженный тренер СССР по боксу Валерий Белов. Об этом 17 декабря сообщил олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Поветкин.



«Сегодня ушел из жизни заслуженный тренер СССР Валерий Иванович Белов. Он посвятил свою жизнь боксу и внес огромный вклад в его развитие в нашей стране. Я очень благодарен судьбе, связавшей меня с этим замечательным человеком и тренером, и он навсегда останется в моей памяти», — написал спортсмен в своих соцсетях.



Как рассказали в Федерации бокса России, за без малого полвека через руки тренера прошли десятки боксёров. Среди них Константин Дзю, Александр Поветкин, Денис Лебедев, Роман Романчук, Андрей Мишин и многие другие.

