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    Футбол по-австралийски. Фанаты выбежали на поле во время игры, а вратарь получил ведром

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    1 комментарий

    Мельбурнское дерби в чемпионате Австралии по футболу закончилось массовой дракой с участием футболистов и фанатов. Об этом 17 декабря пишет Fox Sports.

    Инцидент произошел после 20 минуты матча «Мельбурн Сити» — «Мельбурн Виктори» при счете 1:0 в пользу хозяев. Болельщики протестовали против переноса гранд-финала чемпионата Австралии в Сидней и швыряли на поле файеры. А когда вратарь «Сити» Том Гловер бросил одну из ракетниц обратно в зону болельщиков «Виктори», толпа взбесилась и выбежала на поле.

    Голкиперу прилетело первому — кто-то ударил его металлическим ведром, разбив лицо до крови. После этого началась потасовка, в которой участвовали как игроки, так и фанаты.

    Судья, который, к слову, тоже получил небольшое ранение, был вынужден приостановить игру и увести команды в раздевалку. Встречу так и не возобновили.

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    Комментарии 1

    Kot Piter17 Дек 2022 в 17:05
    Из рубрики: "Их нравы"! =)
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