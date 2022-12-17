Футбол по-австралийски. Фанаты выбежали на поле во время игры, а вратарь получил ведром

Мельбурнское дерби в чемпионате Австралии по футболу закончилось массовой дракой с участием футболистов и фанатов. Об этом 17 декабря пишет Fox Sports .

Инцидент произошел после 20 минуты матча «Мельбурн Сити» — «Мельбурн Виктори» при счете 1:0 в пользу хозяев. Болельщики протестовали против переноса гранд-финала чемпионата Австралии в Сидней и швыряли на поле файеры. А когда вратарь «Сити» Том Гловер бросил одну из ракетниц обратно в зону болельщиков «Виктори», толпа взбесилась и выбежала на поле.

Голкиперу прилетело первому — кто-то ударил его металлическим ведром, разбив лицо до крови. После этого началась потасовка, в которой участвовали как игроки, так и фанаты.



Судья, который, к слову, тоже получил небольшое ранение, был вынужден приостановить игру и увести команды в раздевалку. Встречу так и не возобновили.

