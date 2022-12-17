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    Боевые действия на Украине

    Шольц призвал не дать оборваться «нити переговоров» с Россией

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    3 комментария

    Западу нужно говорить с Россией, а если этого не делать, то завершение конфликта на Украине «станет еще более маловероятным». Такое мнение выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

    «Важно, чтобы, несмотря на серьезные разногласия, мы не позволили нити переговоров с Россией оборваться», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    Шольц считает необходимым вести переговоры об окончании конфликта и «защите целостности Украины». По его мнению, в долгосрочной перспективе взаимодействие с Россией вновь может стать возможным после окончания спецоперации, но сейчас время для этого не настало.

    16 декабря советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что момент для переговоров по мирному урегулированию на Украине пока не настал. По его словам, американцы оказывают Киеву военную помощь, чтобы он имел «наилучшее положение на поле боя», что позволит Украине быть в наилучшей позиции за столом переговоров.

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    Комментарии 3

    Nikkolas17 Дек 2022 в 15:01
    Вам немцам из под оккупации США сначала выйти надо.
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