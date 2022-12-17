Шольц призвал не дать оборваться «нити переговоров» с Россией

Западу нужно говорить с Россией, а если этого не делать, то завершение конфликта на Украине «станет еще более маловероятным». Такое мнение выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.



«Важно, чтобы, несмотря на серьезные разногласия, мы не позволили нити переговоров с Россией оборваться», — сказал он (цитата по РИА Новости).



Шольц считает необходимым вести переговоры об окончании конфликта и «защите целостности Украины». По его мнению, в долгосрочной перспективе взаимодействие с Россией вновь может стать возможным после окончания спецоперации, но сейчас время для этого не настало.

