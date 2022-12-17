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    На Ставрополье нашли 800 трупов серых журавлей. СК возбудил дело

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    2 комментария

    В Ставропольском крае выясняют причины массовой гибели журавлей и других животных. Вероятно, они могли отравиться, сообщает 17 декабря пресс-служба регионального СКР.

    Фото: телеканал 360
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    Не менее 800 тушек погибших особей краснокнижного серого журавля, четырех особей зайцев и одной куропатки нашли в ноябре на сельскохозяйственных землях Петровского городского округа.

    В ходе исследования трупов был обнаружен яд, содержащий фосфорорганические соединения, приведшие к смерти. Как считает следствие, причиной этого стало несоблюдение технологии при обработке почвы препаратом для борьбы с грызунами.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 249 УК РФ («Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия»).

    Фото: телеканал 360

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    Комментарии 2

    Dmitry Antonov17 Дек 2022 в 13:27
    Мда, а ведь мы тоже питается, с тех же полей, продуктами отечественных аграриев. И никаких альтернатив.
    +1−2
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