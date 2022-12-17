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    Подростка из Петербурга, едва не погибшего в путах гамака, подключили к аппарату ИВЛ

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    Врачи Петербургского педиатрического университета делают все возможное для спасения жизни 13-летнего подростка, которого доставили после удушения гамаком. Как рассказали 17 декабря в пресс-службе университета, школьника подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

    Мальчика доставили накануне бригадой скорой помощи. Медиков вызвала мама, которая нашла сына повисшим на гамаке дома. Семиклассник впал в гипоксическую кому.

    «К спасению подключены реаниматологи, неврологи и другие специалисты, произведены исследования. Идет борьба за жизнь подростка. Со вчерашнего дня пациент находится в медикаментозной коме, сегодня его планируют разбудить. По КТ головного мозга все неплохо», — добавили в пресс-службе Петербургского педиатрического университета.

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