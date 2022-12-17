Небольшой снег, а к ночи — трескучий мороз. Что обещают синоптики Петербургу

Петербург оказался на западной периферии антициклона. Город в субботу ждет облачная с прояснениями погода, а местами пройдет небольшой снег, прогнозирует 17 декабря синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха составит -5…-7 градусов. Ветер южный 1–6 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы. Осторожно: на дорогах гололедица. К 11 часам в Петербурге установились -8 градусов.
А уже в ночь на воскресенье ударят настоящие морозы — в Северной столице похолодает до -12...-14 градусов, в области столбики термометров могут и вовсе опуститься до -18. Днем в городе возможен небольшой снег, в течение дня потеплеет до -3...-5 градусов.