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    Небольшой снег, а к ночи — трескучий мороз. Что обещают синоптики Петербургу

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    2 комментария
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Петербург оказался на западной периферии антициклона. Город в субботу ждет облачная с прояснениями погода, а местами пройдет небольшой снег, прогнозирует 17 декабря синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

    Температура воздуха составит -5…-7 градусов. Ветер южный 1–6 м/с. Атмосферное давление будет выше нормы. Осторожно: на дорогах гололедица. К 11 часам в Петербурге установились -8 градусов.

    А уже в ночь на воскресенье ударят настоящие морозы — в Северной столице похолодает до -12...-14 градусов, в области столбики термометров могут и вовсе опуститься до -18. Днем в городе возможен небольшой снег, в течение дня потеплеет до -3...-5 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    Гарик123417 Дек 2022 в 11:39
    И!??
    Дык в понедельник уже +1
    +0−0
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