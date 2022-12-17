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    Взрыв в минской квартире. Погибли пятеро и ребенок

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    Шесть человек погибли в результате взрыва и последующего пожара в квартире на бульваре Шевченко, 4, в Минске. Об этом 17 декабря пишет БелТА со ссылкой на МЧС.

    Взрыв произошел около 03:30 на втором этаже пятиэтажки. Огонь охватил две квартиры на общей площади около 40 кв. метров. Спасателям пришлось эвакуировать людей из расположенных выше квартир. Всего удалось вывести более 20 человек, в том числе детей.

    На месте пожара обнаружили тела пятерых взрослых и ребенка. Еще двое взрослых и ребенок госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи.

    «Сейчас все пострадавшие находятся в реанимации. Состояние всех тяжелое, ребенок подключен к аппарату ИВЛ. Врачи делают все возможное для стабилизации их состояния. Предварительно, все пострадавшие отравлены продуктами горения, имеют термоингаляционные травмы, ожоги», — рассказала агентству пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

    На месте происшествия работают следователи Следственного комитета республики. Обстоятельства и причины трагедии выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

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